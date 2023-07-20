Источник этого сигнала до сих пор точно не установлен.

В нашей галактике обнаружен объект, который излучает странные радиосигналы. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

Странный радиосигнал исходит из точки на расстоянии 15 тысяч световых лет от нас. Ученые предполагают, что его может испускать неизвестный до сих пор тип звезды.

Необычный космический объект, названный GPM J1839-10, испускает радиоволны каждые 22 минуты. Это невероятно медленно по сравнению с другими источниками пульсирующих радиоволн. Более того, оказалось, что ученые записывали его более 30 лет, однако до сих пор ему удавалось ускользать от нашего внимания.

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На данный момент ученые предполагают, что источником странного радиосигнала, который длится около 5 минут, является магнетар с очень медленным вращением. Если это так, то это противоречит данным, которыми владеет современная наука.

"Если предположить, что это магнетар, этот объект не должен излучать радиоволны. Но мы их видим. И мы говорим не только о небольшой вспышке радиоизлучения. Он испускает волны уже по крайней мере 33 года. Какой бы механизм ни стоял за этим, он экстраординарен", - говорят исследователи.

Странные сигналы из космоса

Как сообщал УНИАН, в начале апреля стало известно, что ученые зафиксировали странный радиосигнал из космоса, который периодически повторялся. Удалось установить, что он исходит от скалистой экзопланеты размером с Землю.

Также ученые засекли 25 странных сигналов из космоса, которые продолжают повторяться. Ни одна из предложенных на сегодняшний день теорий не может полностью объяснить все свойства всплесков или их источников.

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