Испытание БРПЛ Южной Кореи состоялось на фоне запуска нескольких баллистических ракет КНДР.

Южная Корея провела испытательный пуск баллистической ракеты с подводной лодки (БРПЛ) на фоне эскалационных действий Пхеньяна.

Об этом сообщает Yonhap.

Ракету водоизмещением в 3 тысячи т запустили из испытательного центра ADD Anheung в Южном Чхунчхоне. БРПЛ прошла запланированное расстояние и попала точно в цель.

В стране отметили важную роль ракет в сдерживании угроз со стороны КНДР и в поддержке национальной безопасности.

Читайте такжеГражданская миссия от компании "SpaceX" отправится на орбиту: что ждет космических туристов (видео)Ранее на ADD провели несколько испытаний БРПЛ с наземными и водными резервуарами, в частности катапультирующими.

Южная Корея – седьмая в мире страна, имеющая возможность испытать такой тип оружия в полевых условиях.

Испытания БРПЛ Южной Кореи произошло на фоне запуска нескольких баллистических ракет КНДР, пролетевших около 800 км в сторону Японского моря.

Премьер Японии уже выразил свой решительный протест в ответ на действия Пхеньяна.

Аналитики считают, что эти ракеты могут стать первым подобным оружием в стране, обладающей ядерным потенциалом.

КНДР неуклонно развивает свою оружейную программу на фоне противостояния в связи с переговорами, направленными на ликвидацию этих программ и программ создания баллистических ракет в обмен на ослабление санкций США.

Переговоры находятся в тупике с 2019 года.

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Автор: Яна Ставская