Запуски состоялись после того, как Пхеньян заявил об успешном испытании новой крылатой ракеты большой дальности.

КНДР запустила две баллистические ракеты – всего через несколько дней после испытаний крылатой ракеты большой дальности.

Об этом пишет Reuters.

Вероятные ядерные ракеты были выпущены с восточного побережья Северной Кореи, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Япония подтвердила запуск неопознанных объектов со стороны КНДР. Премьер страны Йосихиде Суга назвал запуски ракет "возмутительными" и решительно осудил действия КНДР как угрозу миру и безопасности в регионе, пишет AP.

Читайте такжеРФ пригрозила "реакцией" на задержание в Чехии боевика Франчетти, которого могут выдать УкраинеДетали военные не уточняют.

Запуски произошли после того, как Пхеньян заявил об успешном испытании новой крылатой ракеты большой дальности, что в стране назвали "стратегическим оружием огромного веса". По данным KCNA, выпущенные в выходные ракеты прошли 1500 км по двухчасовой траектории полета – над Северной Кореей и ее территориальными водами с отработкой поражения целей.

Аналитики считают, что эти ракеты могут стать первым подобным оружием в стране, обладающей ядерным потенциалом.

КНДР неуклонно развивает свою оружейную программу на фоне противостояния в связи с переговорами, направленными на ликвидацию этих программ и программ создания баллистических ракет в обмен на ослабление санкций США.

Переговоры находятся в тупике с 2019 года.

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Автор: Яна Ставская