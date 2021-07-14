Пользователям YouTube стали доступны новые инструменты для создания коротких видеороликов.

С 14 июля украинским пользователям YouTube стала доступна новая функция платформы YouTube Shorts, которую называют аналогом китайского TikTok.

Эта функция пока доступна в бета-версии, сообщает AIN.UA.

YouTube Shorts позволяет снимать короткие видеоролики на мобильное устройство и сразу публиковать их на своем канале. Длительность видео - до 15 или 60 секунд.

Просматривать короткие ролики на YouTube можно было и ранее, но теперь пользователям стали доступны новые инструменты для их создания.

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В частности, возможность снимать отдельные фрагменты и объединять их в одно видео, записывать видео с музыкой из фонотеки YouTube, менять скорость записи, добавлять отрывки видео из галереи, а также текст к каждому фрагменту.

Как создать видео YouTube Shorts

Открыть YouTube с любого мобильного устройства, нажать значок "+" снизу и выбрать "Создать короткое видео".

Затем пользователь может выбрать тайминг - по умолчанию выставлены 15 секунд, но при нажатии на цифру, он сменится на 60 секунд.

Чтобы начать запись видео, нужно зажать красную кнопку съемки или просто нажать ее для начала записи и для ее завершения.

Если нужно удалить снятую часть видео, нажмите значок стрелки слева от кнопки записи, а чтобы вернуть удаленную часть назад - стрелку справа.

Во время записи можно регулировать скорость съемки, установить таймер, наложить различные фильтры - эти функции отображаются справа вверху.

Также в видео можно добавить музыку из фонотеки Youtube - но только в те, которые длятся до 15 секунд. Для этого нажмите "Добавить музыку" вверху экрана.

Чтобы опубликовать видео на своем YouTube-канале, нужно нажать значок в форме галочки внизу справа, затем кнопку "Далее". Написать название видео длинной до 100 символов, и выбрать "Загрузить".

Отмечается, что видео из Shorts отображаются на главной странице YouTube, в "Подписках" и в оповещениях. Чтобы короткие видеоролики появлялись в разных разделах платформы, пользователи могут добавить хештег #Shorts в название или описание ролика.

Напомним, свой аналог популярной китайской соцсети TikTok под названием YouTube Shorts запустили в сентябре 2020 года.

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Автор: Александр Топчий