Теперь в популярную соцсеть можно будет загружать видео длительностью до трех минут.

Соцсеть TikTok увеличит максимальную длительность роликов в три раза.

Об этом говорится в пресс-релизе соцсети.

"В ближайшие несколько недель мы предоставим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до 3 минут", – говорится в сообщении TikTok.

В соцсети отметили, что пользователи получат уведомление о возможности загружать более длинные видеоролики.

Читайте такжеTikTok удалил 7 миллионов аккаунтов, созданных детьми младше 13 лет

В настоящее время в TikTok можно загружать видео длительностью не более 60 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко