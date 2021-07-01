Соцсеть TikTok увеличит максимальную длительность роликов в три раза.
Об этом говорится в пресс-релизе соцсети.
"В ближайшие несколько недель мы предоставим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до 3 минут", – говорится в сообщении TikTok.
В соцсети отметили, что пользователи получат уведомление о возможности загружать более длинные видеоролики.
Читайте такжеTikTok удалил 7 миллионов аккаунтов, созданных детьми младше 13 лет
В настоящее время в TikTok можно загружать видео длительностью не более 60 секунд.
Вас также могут заинтересовать новости:
- TikTok усилит безопасность аккаунтов подростков
- Netflix запустил "киносериальный" аналог TikTok
- Владелец TikTok разрабатывает китайский аналог соцсети Clubhouse
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram