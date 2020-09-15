Youtube тестирует свой аналог TikTok / Скриншот

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Как сообщает BBC, новый сервис пока что запущен в Индии на стадии бета-теста. YouTube Shorts позволяет заливать видео длительностью до 15 секунд, платформа предоставляет инструментарий, аналогичный TikTok.

Отмечается, что правительство Индии запретило в стране TikTok и еще 58 китайских приложений на фоне обострения пограничного спора между странами. На сегодня Индия является для TikTok самым крупным иностранным рынком – там насчитывается около 120 миллионов пользователей.

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Индия против TikTok

  • В июле Министерство электроники и информационных технологий Индии запретило использование в стране несколько десятков китайских приложений, включая такие популярные приложения, как TikTok и WeChat.
  • Основанием для запрета стало обвинение TikTok в причастности к деятельности, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии – передаче китайскому правительству информации о пользователях.
  • Глава TikTok в Индии признал правительственный указ. Вместе с тем он отрицает передачу информации о пользователях правительству Китая.
  • Напряжённость между Китаем и Индией остаётся на высоком уровне после инцидента, произошедшего в июне на границе между двумя странами, в результате которого погибли 20 индийских солдат. Однако напрямую правительство не связывает этот инцидент с запретом китайских приложений.

США против TikTok

  • В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.
  • 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.
  • Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
  • 7 августа 2020 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «о борьбе с угрозой TikTok», который обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance.

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Автор: Дмитрий Захаров