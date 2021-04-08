Возможно, именно четвероногий Спот спас от "смерти" солдата во время отработки одной из операций.

Во Франции четвероногого робота Спота от американской компании Boston Dynamics протестировали в рамках двухдневных военных учений.

По-видимому, робота использовали для разведки, пишет The Verge со ссылкой на французскую газету Ouest-France.

Фотографии с учений опубликовала на своей странице в Twitter Особая военная школа Сен-Сир, занимающаяся подготовкой офицерских кадров для французской армии и жандармерии. Учения позиционировались как "повышение осведомленности учащихся о задачах завтрашнего дня", включая "роботизацию поля боя".

По данным Ouest-France, Спот - один из множества роботов, которых тестировали французские студенты с целью оценки их полезности на полях сражений будущего.

При этом вице-президент Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкл Перри сообщил The Verge, что робот был поставлен европейским дистрибьютором Shark Robotics и что американскую компанию заранее не предупредили о его использовании.

Ouest-France пишет, что во время двухдневных учений солдаты выполняли ряд сценариев, включая наступательные действия с захватом перекрестка, оборонительные действия днем и ночью, а также боевые испытания в городских условиях. Каждый сценарий был выполнен при участии сначала только людей, а затем - людей и роботов вместе, чтобы проследить, как на ход операций повлияют машины.

По данным источников, роботы замедлили работу военных, однако помогли обезопасить войска.

"На этапе городского боя, когда мы не использовали роботов, я погиб. Но мне удалось выжить, когда мы сначала использовали робота, чтобы провести разведку", - рассказал один из солдат.

Однако проблемой, по всей видимости, оказалось время автономной работы Спота: во время военной операции он мог разряжаться и требовать подзарядки.

Читайте такжеВ Китае создали мягкого робота, способного работать на дне Марианской впадины (фото, видео)Точно не ясно, какие именно задачи выполнял робопес на учениях, однако Ouest-France предполагает, что его использовали для разведки. 31-килограммовый Спот оснащен камерами и может управляться дистанционно, а четыре ножки позволяют роботу перемещаться по местности, недоступной другим роботам.

Помимо Спота французские военные испытали и другие машины. В частности, дистанционно управляемый автомобиль с гусеницами танка и автоматической пушкой OPTIO-X20, построенный эстонской фирмой Milrem Robotics; колесного "робота-мула" ULTRO, предназначенного для перевозки оборудования, построенного французской государственной военной фирмой Nexter; а также Barakuda - многоцелевой колесный беспилотник, который может обеспечить мобильное прикрытие солдат с прикрепленной броневой обшивкой.

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Перевод: Катерина Комолова