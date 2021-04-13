Успехи парня в компании проигнорировали - тогда он отправился в Бостон, чтобы нацедить пива возле их офиса.

Американский YouTube-блогер из Лос-Анджелеса Майкл Ривз научил Спота - робопса от компании Boston Dynamics - по команде писать пивом в стакан.

Читайте такжеМассовый танец роботов Boston Dynamics во время матча попал на видеоНесколько лет назад ютьюбер уже научил робот-пылесос страдать, ругаться и жаловаться на жизнь, пишет Meduza. Теперь же парень создал модификации для робособаки, благодаря которым Спот может проанализировать окружающую обстановку, определить местоположение стакана, встать ровно над ним и подать туда струю пива.

Напиток поступает из закрепленного на спине пивного кега. Однако с точностью у робособаки пока все сложно: Спот справляется лишь в 35% случаев.

Впечатленный своими успехами, блогер решил связаться с Boston Dynamics и показать им, на что теперь способен робот. Однако в компании стали игнорировать его сообщения.

Тогда Ривз вместе со Спотом отправился в Бостон, который находится примерно в 44 часах пути. Он приехал к главному офису Boston Dynamics и заставил робопса пописать пивом прямо у входа в компанию.

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Автор: Катерина Комолова