Благодаря такой разработке Европа станет на шаг ближе к исследованию Луны.

Для того, чтобы продолжать проведение лунных космических миссий, исследователи представили проект радиоизотопной энергетической системы с использованием плутония-238, пишет Interesting Engineering.

В издании напомнили, что радиоизотопные энергетические системы на основе плутония-238 важны для космических аппаратов, которые работают там, где солнечной энергии недостаточно.

Такая разработка проводится в рамках проекта PULSAR, в котором участвуют ведущие европейские организации.

Видео дня

"Проект PULSAR достиг своих целей, разработав проект РЭС, ориентированной на Луну, и технико-экономическое обоснование для европейского производства плутония-238. Эти системы производят электроэнергию за счет естественного распада изотопов, таких как плутоний-238, обеспечивая надежный источник питания для миссий, работающих в сложных условиях Луны. РЭС использует два двигателя Стирлинга для преобразования тепла, образующегося при распаде плутония-238 (Pu-238), в электроэнергию", - объяснили в материале.

В издании подчеркнули, что существующие ядерные батареи и генераторы требуют значительных затрат топлива и являются большими, из-за чего вес ракеты-носителя становится больше. Таким образом PULSAR хочет повысить эффективность и уменьшить размер и вес, используя улучшенный двигатель Стирлинга в своей радиоизотопной энергетической системе.

Двигатель предназначен для обеспечения от 100 до 500 Вт электрической мощности, которая разработана для нужд лунохода или грузового корабля, работающего на Луне.

"Модульная конструкция обеспечивает устойчивость к отказу двигателя, а ожидаемая эффективность термоэлектрического преобразования составляет 20%", - говорится в пресс-релизе.

По словам исследователей, сложные условия на Луне делают ядерную энергетику очень важным компонентом лунных миссий.

"Команда разработала трехмерную механическую и тепловую модель для имитации лунных условий, обеспечивая основу для будущих итераций проектирования и высших уровней технической готовности (TRL). Эта работа закладывает основу для участия Европы в будущей миссии высадки на Луну "Аргонавт", - добавили в пресс-релизе.

Другие исследования о космосе

Ранее сообщалось, что огромный астероид может столкнуться с Землей в 2032 году. По словам ученых, его ширина составляет 60 метров, что примерно равно половине длины футбольного поля.

Также ученые обнаружили планету, которая имеет наибольшую в истории скорость ветра. Речь идет о газовом гиганте WASP-127b, который находится на расстоянии более 500 световых лет от Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: