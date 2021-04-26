По мнению бизнесмена, в приглашении к полету на Марс необходимо указать, что предстоящее путешествие будет "трудным и опасным".

Глава американской компании SpaceX Илон Маск считает, что первым людям, которые полетят на Марс, нужно готовиться умереть не на Земле.

Читайте такжеМарсоход NASA во время третьего полета установил рекорд (видео)Об этом он высказался в интервью основателю X Prize Foundation Питеру Диамандису, которое опубликовано на YouTube.

«Вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды», - сказал он.

По его мнению, в приглашении к полету на Марс необходимо указать, что предстоящее путешествие будет «трудным и опасным»: «Вы можете не вернуться живым».

Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы.

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Автор: Катерина Шварц