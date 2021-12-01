На такой парковке можно заранее забронировать место.

Львовские изобретатели решили бороться с проблемой паркомест в городе инновационными методами. В городе оборудовали "умную" парковку.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

На такой парковке можно заранее забронировать.

"Перед тем, как приехать на паркинг, я могу через приложение увидеть есть ли свободное место, выбрать и даже забронировать его себе", - рассказал владелец авто Орест, который на себе испытал преимущества smart-стоянки.

Читайте такжеМаєш машину – плати. Чи розвантажать платні парковки українські мегаполісиНа парковке установили озонаторы, зарядные станции для электромобилей и другие "плюшки". "Умной" стоянку делает датчик, который определяет, есть ли авто на парковке.

"Он подает сигнал на базовую станцию. Радиус сигнала пять километров. Базовая станция – это микрокомпьютер с антенной, который принимает сигнал", - рассказала директор компании Людмила Кобрин.

Базовая станция через приложение сигнализирует пользователю, есть ли свободное место – парковочное место в приложении меняет цвет с зеленого на серый если уже занято. В приложении также можно узнать, когда место освободиться и оплатить простой.

Такая парковка на 40 мест обойдется в 1 тысячу долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, жители Киева смогут "купить" парковочное место. Соответствующая "распродажа" будет проходить на специальном аукционе. При этом паркоместа можно будет купить в I и II зонах - речь идет о площадках под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и прочее.

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Автор: Анастасия Горбачева