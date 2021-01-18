Ракета-носитель запускается не со стационарного наземного космодрома, а с самолета, находящегося на высоте более 10 километров.

Компания Virgin Orbit впервые успешно запустила ракету-носитель LauncherOne из-под крыла самолета и вывела десять спутников NASA на орбиту.

17 января 2021 года Virgin Orbit во второй раз запустила LauncherOne, причем на этот раз с десятью спутниками NASA, запускаемыми по программе Launch Services Program, пишет N+1.

В 18:50 по киевскому времени самолет с ракетой взлетел с космоаэропорта Мохаве в Калифорнии и направился в район запуска в Тихом океане, примерно в 80 километрах к югу от архипелага Чаннел. Обе ступени ракеты успешно отработали и вывели спутники на орбиту.

Отмечается, что это была вторая попытка запуска. Первая состоялась в мае 2020 года, но тогда двигатель ракеты отключился через несколько секунд после старта, поэтому ей не удалось выйти на орбиту.

Как Virgin Orbit запускает ракету с самолета

Virgin Orbit использует необычную схему запуска ракеты, называемую "воздушным стартом". Она подразумевает, что ракета-носитель запускается не со стационарного наземного космодрома, а с самолета, находящегося на высоте более 10 километров. Главное преимущество такой схемы запуска заключается в том, что во время запуска ракета с полными баками топлива уже имеет некоторую скорость, около тысячи километров в час, а также стартует над самыми плотными слоями атмосферы.

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LauncherOne имеет двухступенчатую конструкцию и в обоих ступенях установлены жидкостные ракетные двигатели, работающие на смеси керосина и жидкого кислорода. Перед запуском ракету устанавливают под крылом самолета Boeing 747 Cosmic Girl. После этого он поднимается на высоту 10,5 километра и сбрасывает ракету, которая продолжает полет на собственном двигателе. При запуске с базы ВВС США на Гуаме или аналогичного космодрома на низкой широте она способна вывести на орбиту груз массой до 500 килограмм. Типичные параметры при запуске с космопорта в Калифорнии составляют 300 килограмм на орбиту высотой 500 километров. Стоимость запуска ракеты составляет 12 миллионов долларов.

На текущий момент помимо LauncherOne в эксплуатации находится только одна система воздушного старта - ракета Pegasus XL с самолетом-носителем Lockheed L-1011 Stargazer. Она имеет полезную нагрузку около 450 килограмм и при этом ее запуск стоит около 50 миллионов долларов, что сопоставимо с ценой запуска ракет с нагрузкой в несколько тонн.

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Автор: УНИАН