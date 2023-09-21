Да Винчи утверждал, что толщина ветки дерева или его ствола равна сумме толщины всех ветвей, отходящих от него.

На протяжении веков изобретателя, ученого и художника Леонардо да Винчи хвалили за его точные, пропорциональные рисунки и творческие замыслы. Он уловил связь гравитации с ускорением за столетие до Ньютона, и его работы были просто гениальны по своей перспективе и геометрии.

Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что одно из правил, которые да Винчи придумал для объяснения того, как растут деревья, не во всех случаях соответствует действительности. Новое исследование, опубликованно в PNAS, развенчало это правило.

"Правило деревьев" да Винчи

Зарисовывая деревья в своих блокнотах, да Винчи утверждал, что толщина ветки дерева или его ствола равна сумме толщины всех ветвей, отходящих от него.

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Возможно, это был бы хороший совет для начинающих художников. С тех пор ученые показали, что описанная да Винчи взаимосвязь может объяснить, как деревья сопротивляются раскалыванию на ветру. Но, согласно новому исследованию двух ученых, это соотношение не выдерживается на микроскопическом уровне.

Ученые развенчали "правило деревьев" да Винчи

Как сообщается, да Винчи смотрел на деревья снаружи, а не на внутреннюю часть дерева, где вода всасывается во внутренние каналы.

Размер этих каналов относительно окружающего дерева - это то, что больше всего интересовало авторов новой статьи. Они хотели убедиться, что модели роста деревьев имеют правильные пропорции, чтобы лучше понять восприимчивость деревьев к засухе и вклад в накопление углерода.

Отмечается, что это не первый раз, когда "правило деревьев" да Винчи подвергается сомнению или пересматривается на основе современных измерений. Только в прошлом году исследователи отметили, что ширина и длина ветвей лучше отражают структуру ветвления деревьев, как тонких, так и толстых, а не только толщину.

Что касается внутренней архитектуры деревьев, то ученые считают, что водные каналы дерева не могут соответствовать тому же соотношению, которое установлено в правиле Леонардо: размер каналов сужается по мере продвижения вверх по дереву из-за механики жидкости.

Вместо этого они предполагают, что водные каналы расширяются по мере того, как ветви утончаются к верхушкам деревьев, чтобы поддерживать достаточную силу для втягивания воды вверх по стволу.

Мало того, такая модель роста экономит количество углерода, используемого для создания энергоэффективной системы, которая перемещает воду и питательные вещества по дереву, от корня до кончика листа.

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