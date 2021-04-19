Вертолет NASA стал первым, совершившим управляемый полет на другой планете.

На Марсе успешно взлетел первый в истории внеземной дрон-вертолет Ingenuity ("Индженьюити").

Аппарату удалось подняться на трехметровую высоту и продержаться там несколько десятков секунд, пишет N+1.

Читайте такжеПервую женщину на Луну доставит компания Илона Маска: NASA заключило контрактIngenuity доставили на Красную планету вместе с новым ровером Perseverance ("Персеверанс") в феврале 2021 года. Это небольшой вертолет с парой соосных винтов длиной 1,2 м каждый.

Сначала пробный полет Ingenuity был запланирован на 11 апреля. Однако его перенесли из-за проблем со сторожевым таймером системы управления, которые привели к провалу теста на сильную раскрутку винтов.

19 апреля в 09:31 по Киеву дрон совершил свой первый полет на Марсе. Подтверждение в виде телеметрических данных и снимка тени дрона, сделанного навигационной камерой, а также снимков с ровера, пришло на Землю через 4 часа.

Благодаря Ingenuity инженеры подтвердили, что беспилотник действительно может летать в разреженной атмосфере Марса. Ожидается, что до конца месяца дрон совершит еще несколько коротких полетов для изучения особенностей работы беспилотников в деле исследования Марса или Титана.

Трансляция результатов полета велась на Youtube.

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Автор: Катерина Комолова