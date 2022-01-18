Обнаруженная канализационная сеть находится в хорошем состоянии.

Работники коммунального предприятия "Житомирводоканал" во время ремонта случайно наткнулись на деревянный трубопровод, который датируется началом ХХ века.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице водоканала.

"Вчера (17 января) наши работники, выполняя работы на Пивоварном переулке, 3, выявили уникальную находку – деревянный трубопровод протяженностью ориентировочно 300 метров, который датируется началом ХХ века", – сообщили коммунальщики.

Выявленная канализационная сеть находится в хорошем состоянии. Скорее всего, она сохранилась благодаря тому, что деревянные трубы не контактировали с воздухом. Эта канализация в свое время принадлежала колбасному цеху, который работал в переулке.

"Это не первая такая находка! Четыре года назад мы встретили такой артефакт, ликвидируя последствия канализационной пробки на ул. Фещенко-Чопивского", – добавили в водоканале.

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