В тайнике насчитали 41 монету, все они были отчеканены более 2000 лет назад.

В Германии недалеко от Берлина археолог-любитель нашел настоящий клад – древний тайник с золотыми кельтскими монетами, первое известное кельтское золотое сокровище в Бранденбурге.

Об уникальной находке сообщила министр культуры Бранденбурга Манья Шюле, передает livescience.com.

В тайнике насчитали 41 монету, все они были отчеканены более 2000 лет назад.

Сообщается, что клад недалеко от деревни Байц обнаружил археолог-доброволец из Бранденбургского государственного управления наследием Вольфганг Херкт. Первая найденная монета напомнила ему крышку маленькой бутылки из-под ликера. Эти необычные монеты изогнуты, такая их особенность послужила источником немецкого названия "regenbogenschüsselchen", что переводится как "радужные кубки".

Читайте такжеВ Испании голодный барсук откопал крупнейший клад времен римской эпохиПо словам нумизмата и научного сотрудника Монетного кабинета замка Фриденштайн в Германии Марьянко Пилекича, который изучал клад, по народному поверью, радужные кубки находили там, где радуга касалась земли. По еще одной легенде, радужные кубки "падали прямо с неба и считались талисманами на удачу и предметами с лечебным эффектом".

Ранее сообщалось, как археологи нашли золотой перстень с изображением Иисуса и сотни древних монет.

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