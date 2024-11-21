Подвеска была обнаружена в здании, которое может быть связано с военной деятельностью, хотя его функция до сих пор неизвестна.

Археологи в Турции обнаружили редкий христианский кулон пятого века, на котором изображен царь Соломона верхом на коне, поражающий копьем дьявола.

Как пишет Live Science, это единственный кулон такого рода, обнаруженный в Анатолии, регионе, который охватывает большую часть современной Турции.

На обеих сторонах бронзового кулона есть надписи на древнегреческом языке. Текст на стороне царя Соломона переводится как "Наш Господь победил зло", а на другой стороне названы четыре ангела: "Азраил, Гавриил, Михаил и Исрафил".

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"Это символ религии и власти", - рассказал Эрсин Челикбаш, археолог из Университета Карабюк в Турции, который руководил раскопками.

По его словам, кулон использовался как амулет, талисман, который, как считалось, защищает от зла ​​или опасности.

Отмечается, что согласно еврейской Библии, царь Соломон был правителем древнего Израиля в 10 веке до н. э., но археологических свидетельств, подтверждающих библейское повествование, мало.

Челикбаш уверен, что артефакт является христианским кулоном. Он пояснил:

"Соломон является важной фигурой во всех трех святых религиях. Хотя в Торе и Библии он упоминается как правитель, в исламе он также признан пророком. Изображение Соломона на этом кулоне удивило нас и раскрыло важность артефакта для анатолийской археологии".

Археологи обнаружили кулон во время раскопок в Адрианополе. Это древнее поселение в Пафлагонии, регионе в северо-центральной Турции на побережье Черного моря, стало городом при римлянах.. Сегодня он находится в окрестностях города Карабюк.

Подвеска была обнаружена в здании, которое может быть связано с военной деятельностью, хотя его функция до сих пор неизвестна, заявил Челикбаш. Он добавил:

"В ходе наших предыдущих раскопок мы определили существование здесь кавалерийского подразделения. Пророк Соломон также известен как командующий армиями. Мы понимаем, что он также считался защитной фигурой для римской и византийской кавалерии в Адрианополе".

На основании археологического слоя, где они нашли кулон, археологи датируют артефакт пятым веком, когда Адрианополь был частью Византийской империи, добавил ученый.

Хотя кулон является первым в своем роде, обнаруженным в Анатолии, Челикбаш знает о таком ранее найденном в Иерусалиме.

"Наличие похожих артефактов в этих двух отдаленных географических точках указывает на то, что Адрианополь был важным религиозным центром в древние времена", - сказал он.

Сейчас кулон находится в его лаборатории, и в конечном итоге археолог передаст его в музей для экспонирования.

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