"Йота" может едва ли не в два раза увеличить летальность среди пожилых пациентов.

Американские ученые провели исследование штамма коронавируса "Йота", который был обнаружен в Нью-Йорке осенью прошлого года. Установлено, что он более заразный и гораздо чаще провоцирует летальный исход среди заболевших в старших возрастных группах.

Как сообщает News Medical, исследование было проведено Департаментом здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка совместно с учеными Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете. Препринт их работу опубликован на сайте medRxiv.

Вариант коронавируса B.1.526, известный также как вариант "Йота", был впервые обнаружен в Нью-Йорке в ноябре прошлого года. В дальнейшем его нашли во всех 52 штатах США, а также за пределами Штатов – в 27 странах.

В своей работе учены проанализровали различные эпидемиологические и демографические данные по Нью-Йорку, а также провели математическое моделирование, чтобы установить уровень трансмиссивности, способность преодолевать иммунитет и риски летальности данного штамма COVID.

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Результаты исследования неутешительны. "Йота-штамм" показал существенно более высокую заразность (на 15-25% выше, чем обычного коронавируса). Он также может увеличить уровень смертности среди пожилых категорий населения на 62-82%.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее обнаружены первые два случая нового варианта коронавируса – так называемый штамм – "дельта плюс".

Автор: Дмитрий Захаров