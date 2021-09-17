На орбите космотуристы проведут всего три дня.

Компания Илона Маска SpaceX отчиталась о том, как чувствует себя экипаж гражданской миссии Inspiration4, отправленной на орбиту Земли.

Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

"Экипаж здоров, счастлив и отдыхает с комфортом. Перед тем, как экипаж отправился отдыхать, он 5,5 раза облетел Землю, завершил первый раунд научных исследований и съел несколько обедов", – информирует SpaceX.

Ракету Falcon 9 и корабль Crew Dragon запустили с космической площадки во Флориде (США) 16 сентября в 3:02 ночи по киевскому времени.

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Миссия Inspiration4: что известно

Inspiration4 - это пилотируемая космическая миссия, выполняемая компанией SpaceX, которая должна стать первым орбитальным полетом с участием только гражданских лиц на борту. Раньше космические туристы поднимались только до суборбитальной высоты или прибывали на МКС в сопровождении астронавтов.

Запуск миссии провели с космодрома Космического центра Кеннеди с помощью уже дважды запускаемой ракеты-носителя Falcon 9. В составе нет ни одного профессионального астронавта. В нее вошли помощница врача Хейли Арсено, сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педогог Шан Проктор.

Возглавляет команду основатель и генеральный директор компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, а Арсено станет первым человеком с протезированной частью тела, побывавшим в космосе.

Согласно задумке, четыре члена миссии олицетворяют четыре ценности: лидерство, надежда, щедрость и процветание. Они проведут три дня на орбите на борту корабля Crew Dragon Resilience, оснащенного для этого уникальным куполом вместо стыковочного люка.

Проект также должен привлечь внимание общественности к Детской исследовательской больнице Св. Джуда в Мемфисе, штат Теннесси.

Автор: Яна Ставская