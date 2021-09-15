Космических туристов ждет ряд испытаний.

Первая гражданская миссия от компании Илона Маска SpaceX отправится в космос 15 сентября. Экипаж проведет на орбите от двух до четырех дней.

Об этом сообщает ТСН.

В состав команды войдут предприниматель, помощница врача, ветеран Военно-воздушных сил США и преподаватель.

Бывалые астронавты дали несколько советов новичкам.

Читайте такжеСоучредитель Apple Возняк объявил о создании космической компании (видео)"Большинство из нас почувствовали, как это - кататься на американских горках. Когда они на высокой скорости преодолевают неровность, и вы подлетаете на сиденье. Это то, как все чувствовалось мне. Только длилось это часами", - поделился американец Марк Ванде Хэй.

В свою очередь астронавт NASA Меган Макартур продемонстрировала, как правильно мыть голову и есть.

"Если вы едите слишком быстро, и часть жидкости вылетит из пищевых пакетов, то она разлетится повсюду. Она попадет на ваших товарищей по команде. Вы обнаружите ее через неделю, в воздуховоде или в других местах. Каждая мелочь, которую вы воспринимаете как должное на Земле, когда ваши вещи остаются на месте - несколько сложнее в космосе", - добавляет Меган.

Экипаж прошел подготовку по учебной программе NASA. При этом они не будут управлять кораблем, но четверо из них на орбите проведут ряд медицинских экспериментов с приложением для здоровья.

Как ранее сообщал УНИАН, астронавты Акихико Хосидэ и Томас Песке провели в открытом космосе 6 часов 54 минуты. Это первый выход в открытый космос, проведённый двумя астронавтами-партнёрами из разных стран из шлюзового отсека Quest на МКС.

Автор: Анастасия Горбачева