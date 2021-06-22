Среди пострадавших стран Украина

Глобальный сбой произошел в работе поисковой системы Google. В список пострадавших стран попала и Украина.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Больше всего пострадали жители США, Российской Федерации, Испании, Италии, Германии и Великобритании. При этом в список пострадавших стран попала и Украина.

Пользователи столкнулись с трудностями при входе на сайт. Такая проблема возникла у 72% пользователей.

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Также возникали проблемы со входом в аккаунты, на что пожаловалась примерно 26% пользователей.

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Автор: Анастасия Горбачева