Глобальный сбой произошел в работе поисковой системы Google. В список пострадавших стран попала и Украина.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.
Больше всего пострадали жители США, Российской Федерации, Испании, Италии, Германии и Великобритании. При этом в список пострадавших стран попала и Украина.
Пользователи столкнулись с трудностями при входе на сайт. Такая проблема возникла у 72% пользователей.
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Также возникали проблемы со входом в аккаунты, на что пожаловалась примерно 26% пользователей.
Как ранее сообщал УНИАН, 8 июня в социальных сетях, правительственных и новостных веб-сайтах по всему миру произошли многочисленные сбои, при этом некоторые отчеты указывают на сбой в работе американского поставщика услуг облачных вычислений Fastly.
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