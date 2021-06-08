Во вторник утром в социальных сетях, правительственных и новостных веб-сайтах по всему миру произошли многочисленные сбои, при этом некоторые отчеты указывают на сбой в работе американского поставщика услуг облачных вычислений Fastly.
Об этом сообщает Reuters.
Веб-сайты с высоким трафиком, включая Reddit, Amazon, CNN, Paypal и Spotify, перестали открываться, сообщает Downdetector.com.
Сайты, управляемые новостными агентствами, включая Financial Times, Guardian, New York Times и Bloomberg News, также столкнулись с перебоями в работе.
На данный момент веб-сайты начинают восстанавливаться после серьезного отключения Интернета.
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