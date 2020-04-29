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В Луцке студенты изготовили "противовирусную" дверную ручку на 3D-принтере (видео)

12:12, 29 апреля 2020
Наука и IT
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С ее помощью это можно делать не ладонью, а запястьем.

Для противодействия распространению коронавируса такая вещь, считают ее создатели, является очень полезной.

Ранее УНИАН сообщал, как в Тернополе волонтеры изготавливают бесплатные защитные щитки для медиков.

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