В Луцке студенты изготовили "противовирусную" дверную ручку на 3D-принтере (видео)

Для противодействия распространению коронавируса такая вещь, считают ее создатели, является очень полезной.

В Луцком национальном техническом университете 3D-печати изготовили особую фурнитуру для открывания входных дверей.

Читайте такжеАмериканские ученые изучили возможность передачи коронавируса половым путемОб этом говорится в сюжете ТСН.

С ее помощью это можно делать не ладонью, а запястьем.

Для противодействия распространению коронавируса такая вещь, считают ее создатели, является очень полезной.

Ранее УНИАН сообщал, как в Тернополе волонтеры изготавливают бесплатные защитные щитки для медиков.