В Луцке студенты изготовили "противовирусную" дверную ручку на 3D-принтере (видео)
12:12, 29 апреля 2020Наука и IT
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Для противодействия распространению коронавируса такая вещь, считают ее создатели, является очень полезной.
В одном из вузов Луцка изготовили "противовирусное" дверную ручку
В Луцком национальном техническом университете 3D-печати изготовили особую фурнитуру для открывания входных дверей.
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С ее помощью это можно делать не ладонью, а запястьем.
Для противодействия распространению коронавируса такая вещь, считают ее создатели, является очень полезной.
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