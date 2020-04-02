В Тернополе волонтеры изготавливают бесплатные защитные щитки для медиков (фото)

Защитные щитки изготавливают из картона и тонкого прозрачного пластика.

В Тернополе активисты начали производство защитных щитков для лица, которые бесплатно раздадут медикам.

Как сообщил УНИАН один из инициаторов производства защитных масок, тернопольской активист Олег Резник, за основу взяли видео-инструкции тернопольского изобретателя и ученого Андрея Пальчика.

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Щитки для лица активисты изготавливают из картона и тонкого прозрачного пластика.

Волонтеры уже изготовили 500 щитков, часть из них передали медикам фельдшерско-акушерского пункта села Белая, что вблизи Тернополя.

«Планировалось, прежде всего, передать маски в инфекционные отделения больниц, но видим, что их сейчас стали лучше обеспечивать средствами защиты. Поэтому решили сосредоточиться на первичном звене, где врачи хуже защищены, хотя тоже контактируют с потенциально больными коронавирусом. К нам уже начали поступать заказы от фельдшерско-акушерских пунктов», - рассказал Резник.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 2 апреля в Украине уже 804 больных коронавирусом.