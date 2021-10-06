Внешне сладость отсылает к обоям новой операционной системы.

Microsoft совместно с компанией Mikey Likes It Ice Cream выпустила лимитированную коллекцию мороженого к выходу Windows 11.

Сладость под названием Bloomberry раздают бесплатно в заведениях Mikey Likes It Ice Cream в Ист-Виллидже и Гарлеме (Нью-Йорк) до окончания запасов.

По словам производителя, в состав десерта с черничным вкусом помимо самого мороженного входят начинка для черничного пирога, кусочков фунтового кекса и шоколада.

Визуально мороженое напоминает стандартные обои Bloom из Windows 11.

Ранее папа Римский Франциск в самые жаркие дни лета в Европе передал 15 тысяч порций мороженого заключенным двух тюрем в Риме.

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Windows 11: что известно

На своем мероприятии 24 июня 2021 года компания Microsoft представила преемницу операционной системы Windows 10 - Windows 11.

Выпуск ОС состоялся 4 октября, на день раньше запланированного. Пока что система доступна для владельцев недавно приобретенных ПК или ноутбуков.

"Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года", - заявили в компании.

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Автор: Катерина Комолова