Мороженое было отправлено в две римские тюрьмы.

Папа Римский Франциск в самые жаркие дни лета в Европе передал 15 тысяч порций мороженого заключенным двух тюрем в Риме.

Об этом сообщается на сайте Ватикана Vatican News.

Мороженое было отправлено в две римские тюрьмы - Регину Коэли на реке Тибр в центре и современную тюрьму Ребиббия на окраине города. Посылку от имени папы доставил польский кардинал Конрад Краевский. Он известен как "милостыня папы" или тот, кто раздает милостыню бедным.

Также отмечается, что посылка с мороженым для заключенных – это "небольшой евангельский жест", чтобы дать надежду людям в тюрьмах.

Кроме этого, Ватикан предлагал бездомным и бедным людям бесплатные тесты на коронавирус.

Жара в Италии

Это лето стало одним из самых жарких за всю историю Италии: на Сицилии температура воздуха достигла +48,8 градусов, что считается самой высокой температурой, зафиксированной в Европе за всю историю исследований. В середине августа в центральной и южной Италии фиксировали температурные рекорды на фоне аномальной жары.

Как сообщал УНИАН, недавно Папа Римский Франциск записал видеообращение, в котором призвал всех вакцинироваться против коронавируса. Он подчеркнул, что прививка - это маленький "акт любви" к себе, своим ближним и всем людям.

Автор: Олег Давыгора