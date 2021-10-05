Компания Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11 на день раньше, хотя ранее премьера была намечена на 5 октября. Корпорация объявила о запуске ОС, однако пока что установить ее смогут не все пользователи.
Об этом сообщает издание The Verge.
Долгожданная ОС, которую ранее могла протестировать только малая часть пользователей по всему миру, теперь доступна для владельцев недавно приобретенных ПК или ноутбуков. Первыми получат обновление владельцы устройств с Windows 10. Для всех остальных получение Windows 11 будет постепенным.
"Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года", - заявили в Microsoft.
Читайте такжеFacebook и Instagram возобновили работу после масштабного сбояТак, устройства, для которых уже доступна Windows 11, получат ОС в течение дня. Владельцы ПК или ноутбуков, которые не получат обновление автоматически, могут самостоятельно проверить, доступна ли им новая система.
Для этого нужно зайти в "Центр обновления Windows". Одними из первых ОС получат жители Новой Зеландии.
Windows 11 - что известно
- 24 июня компания Microsoft рассказала о новой ОС и показала Windows 11 на видео. В системе радикально изменили дизайн, а также добавили поддержку Android-приложений и технологии DirectStorage.
- 29 июня Microsoft выпустила Windows 11 для участников инсайдерского теста, после чего стало известно, что компания меняет цвет "экрана смерти".
- Затем стало известно, что корпорация может ограничить время бесплатного перехода на ОС Windows 11, а в Office "вернется" легендарный помощник в виде скрепки.
- Благодаря пользователям, которые выступили тестировщиками новой ОС, стало известно, что в Windows 11 исчезли три полезные функции. После этого Microsoft начала отключать Internet Explorer.
Корпорация постепенно добавляла в Windows 11 новые функции, среди которых пользователи заметили изменение приложения "Будильники и часы".
Совсем недавно журналисты узнали, как получить Windows 11 бесплатно и раньше срока.