Корпорация решила выпустить новую ОС на день раньше, но не во всех странах.

Компания Microsoft выпустила новую операционную систему Windows 11 на день раньше, хотя ранее премьера была намечена на 5 октября. Корпорация объявила о запуске ОС, однако пока что установить ее смогут не все пользователи.

Об этом сообщает издание The Verge.

Долгожданная ОС, которую ранее могла протестировать только малая часть пользователей по всему миру, теперь доступна для владельцев недавно приобретенных ПК или ноутбуков. Первыми получат обновление владельцы устройств с Windows 10. Для всех остальных получение Windows 11 будет постепенным.

"Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года", - заявили в Microsoft.

Читайте такжеFacebook и Instagram возобновили работу после масштабного сбояТак, устройства, для которых уже доступна Windows 11, получат ОС в течение дня. Владельцы ПК или ноутбуков, которые не получат обновление автоматически, могут самостоятельно проверить, доступна ли им новая система.

Для этого нужно зайти в "Центр обновления Windows". Одними из первых ОС получат жители Новой Зеландии.

Windows 11 - что известно

Автор: Полина Кузенко