Полиция предъявила обвинения пилоту.

В Канаде внезапно приземлившийся вертолет удивил жителей сельского муниципалитета Тисдейл провинции Саскачеван. Оказалось, пассажирка хотела купить мороженое.

Мэр населенного пункта Эл Джеллико проезжал мимо и увидел, как красный вертолет садиться на школьную парковку, пишет CBC.

После посадки из транспортного средства вылезла женщина и направилась в ресторан быстрого питания неподалеку.

"Ну, я решил, что кто-то, должно быть, голоден. ... Однако прежде всего подумал, что так, скорее всего, не стоило делать", - отметил мэр.

Читайте такжеВо Львове таксист без прав хотел обмануть копов с помощью мертвого отцаПозже полиция сообщила, что 34-летнему пилоту предъявили обвинение из-за опасной эксплуатации воздушного транспорта. 7 сентября он должен явиться в суд.

По словам правоохранителей, пассажирка зашла в ресторан и купила торт-мороженое. При этом вертолет приземлился в районе неподалеку от городского оздоровительного комплекса, а при посадке поднял в воздух пыль и грязь.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Автор: Катерина Комолова