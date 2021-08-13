В Канаде внезапно приземлившийся вертолет удивил жителей сельского муниципалитета Тисдейл провинции Саскачеван. Оказалось, пассажирка хотела купить мороженое.
Мэр населенного пункта Эл Джеллико проезжал мимо и увидел, как красный вертолет садиться на школьную парковку, пишет CBC.
После посадки из транспортного средства вылезла женщина и направилась в ресторан быстрого питания неподалеку.
"Ну, я решил, что кто-то, должно быть, голоден. ... Однако прежде всего подумал, что так, скорее всего, не стоило делать", - отметил мэр.
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По словам правоохранителей, пассажирка зашла в ресторан и купила торт-мороженое. При этом вертолет приземлился в районе неподалеку от городского оздоровительного комплекса, а при посадке поднял в воздух пыль и грязь.
В результате инцидента никто не пострадал.
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