Известно, что контракт на ее уничтожение получила компания Илона Маска SpaceX.

Бывшие руководители NASA и Европейского космического агентства заявили, что американский план уничтожения Международной космической станции, который предусматривает ее сожжение в атмосфере и падение в Тихий океан, лишит граждан будущего одного из величайших технологических шедевров цивилизации, поэтому такие намерения нужно остановить, пишет Forbes.

"Проекты NASA по отправке МКС на миссию камикадзе в мирное время, чтобы она взорвалась при столкновении с антарктическими водами, уничтожили бы полярную звезду человеческой изобретательности", - объяснил генеральный директор Европейского космического агентства Жан-Жак Дорден, когда МКС строилась и расширялась.

В интервью Forbes Дорден подчеркнул, что решение о сносе станции должно быть отменено, а МКС должна быть поднята на более высокую орбиту, чтобы это стало подарком для следующего поколения нового тысячелетия.

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Он добавил, что его настолько встревожила перспектива вынесения смертного приговора для Международной космической станции, что он объединился со своим другом и партнером по строительству станции, а именно бывшим администратором NASA Майклом Гриффином, чтобы обратиться к миру с призывом об отсрочке выполнения такой задачи.

"Как двое из многих строителей МКС, мы рекомендуем ответственным лицам рассмотреть другие варианты, чем уничтожение одного из крупнейших достижений планеты", - подчеркнул Дорден.

В то же время главные строители призывают "передать ее будущим поколениям и оставить им право решать" судьбу станции.

Кроме того, Дорден и Гриффин в своем призыве о спасении МКС считают, что та же ракета-носитель, которую NASA заказывает для уничтожения станции, могла бы обеспечить ее подъем в высшие небеса, где она могла бы безопасно кружить вокруг планеты в течение веков.

"Для перемещения МКС с ее нынешней 400-километровой высоты на круговую орбиту высотой 800 километров требуется ускорение около 220 метров в секунду, примерно такое же, которое необходимо для точного управления схождением с орбиты. Наш вопрос к нынешнему поколению: поскольку разгонный блок все равно должен быть построен, не лучше ли было бы использовать его для вывода МКС на более высокую орбиту для возможного использования будущими поколениями, чем уничтожать его при входе в атмосферу?", - отмечают они в открытом письме, опубликованном на сайте SpaceNews.

Уничтожение МКС - что известно

Как писал УНИАН, компания Илона Маска SpaceX получила контракт на уничтожение Международной космической станции. Для этого калифорнийская компания построит транспортное средство, которое сможет столкнуть 430-тонную орбитальную платформу в Тихий океан в начале следующего десятилетия. Стоимость таких работ, согласно контракту, примерно 843 миллионов долларов.

"Выбор американского корабля для сведения с орбиты Международной космической станции (МКС) поможет NASA и ее международным партнерам обеспечить безопасный и ответственный переход на низкую околоземную орбиту после завершения работы станции. Это решение также поддерживает планы NASA относительно будущих коммерческих направлений и позволяет продолжать использование околоземного пространства", - подчеркнул директор космических операций агентства Кен Бауэрсокс.

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