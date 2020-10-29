Отмечается, что для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств. У Украины сейчас средств на это нет.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине ракетного носителя для освоения космоса. Он хочет, чтобы ракета была готова до конца его каденции в марте 2024 года.

Читайте такжеЗеленский: власть должна придать новый импульс для развития украинской наукиОб этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.

По его словам, для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств. У Украины сейчас средств на это нет.

"Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов – это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. У нас уже есть несколько вариантов, несколько проектов", - сказал Уруский.

Отметим, Украина участвует в Лунной программе и планирует приобщиться к полету на Марс.

Также сообщалось, что ранее Украина и Китай подписали пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли. Программа состоит из 69 совместных проектов на более чем 70 млн долларов.

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Автор: УНИАН