Первый беспилотный полет на Луну состоится в 2021 году , фото REUTERS
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план лунной программы под названием Artemis.
Читайте такжеNASA запатентовало дешевый способ долететь до ЛуныСогласно графику, первый беспилотный полет на Луну состоится в 2021 году.
«Первая миссия, известная как Artemis 1, запланирована на 2021 год без космонавтов, а Artemis 2 полетит с экипажем в 2023 году», - сказано в сообщении NASA, передает kommersant. Высадка на Луну запланирована на третьем этапе миссии (Artemis 3) в 2024 году.
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