Согласно графику, первый беспилотный полет на Луну состоится в 2021 году.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план лунной программы под названием Artemis.

Читайте такжеNASA запатентовало дешевый способ долететь до ЛуныСогласно графику, первый беспилотный полет на Луну состоится в 2021 году.

«Первая миссия, известная как Artemis 1, запланирована на 2021 год без космонавтов, а Artemis 2 полетит с экипажем в 2023 году», - сказано в сообщении NASA, передает kommersant. Высадка на Луну запланирована на третьем этапе миссии (Artemis 3) в 2024 году.

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Автор: УНИАН