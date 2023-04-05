Специалистам удалось проследить сигнал и установить его источник.

Ученые зафиксировали странный радиосигнал из космоса, который периодически повторялся. Им удалось проследить его и установить источник, сообщает Science Alert.

Как сообщается, повторяющийся сигнал исходит от скалистой экзопланеты размером с Землю, которая, по-видимому, обладает одним из решающих факторов, делающих мир пригодным для жизни - магнитным полем.

Планета известна как YZ Ceti b и вращается вокруг небольшого красного карлика, расположенного примерно в 12 световых годах от Земли.

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Маловероятно, что YZ Ceti b изобилует жизнью, какой мы ее знаем, даже если у нее есть магнитное поле. Скалистая экзопланета расположена так близко к красному карлику, что ее оборот составляет всего два дня.

Так что же является причиной сигнала? Текущая гипотеза состоит в том, что мощные радиоволны генерируются, когда магнитное поле планеты проникает сквозь плазму, извергаемую ее звездой.

"Если у планеты есть магнитное поле, и оно проходит через достаточное количество звездного вещества, это заставит звезду излучать яркие радиоволны", - говорят ученые.

Основываясь на силе радиоволн, команда иследователей смогла показать, что их можно объяснить наличием у планеты магнитного поля. Если это подтвердится, это будет первая каменистая экзопланета размером с Землю, у которой есть магнитное поле.

Странные сигналы из космоса

Как сообщал УНИАН, ранее астрономы зафиксировали 25 сигналов из космоса, которые постоянно повторялись.

Мнения астроном расходятся относительно природы этих всплесков. Ни одна из предложенных на сегодняшний день теорий не может полностью объяснить все свойства радиосигналов или их источников.

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