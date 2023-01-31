На данный момент ученые не пришли к единому мнению, откуда появляются эти космические всплески.

Астрономы обнаружили 25 очень мощных быстрых радиовсплесков, которые продолжают повторяться. Об этом сообщает Science Alert.

Подобно гравитационным волнам и гамма-всплескам, быстрые радиовсплески (FRB) являются одним из самых мощных и загадочных астрономических явлений на сегодняшний день. Эти кратковременные события состоят из всплесков, которые выделяют больше энергии за миллисекунду, чем Солнце за три дня.

Хотя большинство всплесков длятся всего миллисекунды, были редкие случаи, когда FRB повторялись. Ученым с 2019 по 2021 год удалось зарегистрировать 25 таких повторяющихся сигналов.

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Мнения астроном расходятся относительно природы этих всплесков. Ни одна из предложенных на сегодняшний день теорий не может полностью объяснить все свойства всплесков или их источников.

Одни ученые предполагают, что повторяющиеся всплески вызваны нейтронными звездами и черными дырами. Другие уверены, что их испускают пульсары, магнитары или же это внеземная коммуникация.

Астрономы нашли самые далекие звезды в нашей галактике

Как сообщал УНИАН ранее, астрономы обнаружили десятки далеких переменных звезд в звездном гало Млечного Пути. Самая далекая из них находится более чем в миллионе световых лет от Земли.

Предыдущие исследования по моделированию показали, что звездное гало Млечного Пути должно простираться примерно на 300 килопарсеков или 1 миллион световых лет от галактического центра. Переменные звезды, обнаруженные астрономами теперь, находятся на расстоянии от 20 до 320 килопарсеков, что подтверждает ранее полученные оценки.

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