С их помощью удалось подтверждает ранее полученные оценки размера звездного гало Млечного Пути.

Астрономы обнаружили десятки далеких переменных звезд (RR Лиры) в звездном гало Млечного Пути. Самая далекая из этих звезд находится более чем в миллионе световых лет от Земли.

Это почти половина пути к соседней галактике Андромеде, которая находится на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет, говорится в материале phys.org.

Группа исследователей во главе с Ютинг Фэном, работающим в Калифорнийском университете, изучила данные наблюдений Телескопа Канада-Франция-Гавайи (CFHT). С помощью него исследователи наблюдали за Кластером Девы – большим скоплением галактик, в которое входит гигантская эллиптическая галактика M87. При наблюдении за M87 и окружающими ее галактиками телескоп также зафиксировал звезды переднего плана. Использовав эти данные, специалистам удалось обнаружить 208 звезд типа RR Лиры.

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Такие звезды астрономы могут идентифицировать по характерным пульсациям. А данные об их яркости затем можно использовать для вычисления того, насколько далеко они находятся.

Предыдущие исследования по моделированию показали, что звездное гало Млечного Пути должно простираться примерно на 300 килопарсеков или 1 миллион световых лет от галактического центра. Переменные звезды, обнаруженные астрономами теперь, находятся на расстоянии от 20 до 320 килопарсеков, что подтверждает ранее полученные оценки.

"Эта надежная выборка далеких звезд RR Лиры дает нам очень мощный инструмент для изучения гало и проверки наших текущих моделей размера и массы нашей галактики. … Мы смогли использовать эти переменные звезды в качестве надежных индикаторов для определения расстояний. Наши наблюдения подтверждают теоретические оценки размера ореола, так что это важный результат", – сказал Фэн.

Последние открытия астрономов

В конце декабря ученые с помощью телескопа "Хаббл" сфотографировали причудливую галактику с длинными рукавами. Необычная галактика находится созвездии Форнакс примерно в 450 миллионах световых лет от нас.

Кроме того, космический телескоп "Хаббл" сделал невероятное фото того, что осталось от сверхновой звезды, которая расположена на расстоянии около 160 тысяч световых лет от Земли.

Также накануне астрономы обнаружили экзопланету, которая по спирали приближается к своей звезде. Она обречена на столкновение и уничтожение.

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