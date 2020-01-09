Ученые реконструировали лицо мужчины и прокаженной женщины XII-XVI веков (фото)

В 1980-х во время раскопок в соборе Эдинбурга обнаружили захоронения 111 тел, датированного XII-XVI веками.

Ученые реконструировали лицо мужчины и женщины, которые, вероятно, были первыми жителями одного из районов Эдинбурга (Шотландия). Реконструкция состоялась на основе найденных останков в соборе Святого Джайлса.

Об этом пишет The Daily Mail.

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Останки мужчины среднего телосложения в возрасте 35-45 лет нашли в конце 80-х ХХ века. Чтобы скрыть недостающую челюсть, исследователи сделали ему бороду. Он жил более 900 лет назад и, возможно, был одним из первых жителей Эдинбурга.

Вместе с похороненным мужем реконструировали лицо женщины, которая жила в XVI веке и была частично ослепленная из-за проказы.

В 1980-х во время раскопок в соборе Эдинбурга обнаружили захоронения 111 тел, датированного XII-XVI веками.

Как сообщал УНИАН, ученые из Гарвардского университета нашли окаменелость, которая может оказаться древнейшим спинным мозгом. Его возраст оценили в 500 миллионов лет.