Исследователи считают, что у Красной планеты вскоре появятся кольца, как у Сатурна.

Марс уничтожит собственный спутник Фобос. Обломки небесного тела создадут вокруг "воинственной" планеты кольца, как у Сатурна

Согласно статье в издании Live Science, есть признаки того, что Марс негативно влияет на Фобос своей гравитацией. В результате это может привести к тому, что самый большой спутник этой планеты просто развалится на части, а его обломки образуют кольца вокруг Красной планеты.

Отмечается, что у Фобоса нестабильная орбита и он сближается с Марсом со скоростью два метра каждые 100 лет.

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По мнению ученых, самый большой спутник Красной планеты может быть как ее обломком, так и астероидом, который притянуло гравитацией.

Спутник Фобос – что известно

Фобос – один из двух спутников Марса. Его в 1877 году открыл американский астроном Асаф Холл. Небесное тело назвали в честь древнегреческого бога Фобоса, который является сыном бога войны Ареса.

Фобос вращается вокруг Марса на среднем расстоянии 6006 км. Астроном Беван в 1945 году выяснил, что Фобос постепенно сближается с Марсом.

Согласно расчетам, столкновение произойдет примерно через 43 миллиона лет, но Фобос разрушится уже через 10-11 миллионов лет

Стоит отметить, что ранее ученые получили снимки и спектры Марса. На новой "тепловой карте" планеты видны прохладные регионы: полюса и северное полушарие.

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