Ученые NASA показали новую "тепловую карту" Красной планеты.

Самый мощный в мире космический телескоп "Джеймс Уэбб" впервые сделал снимки и спектры Марса.

Новые фото опубликованы на сайте NASA.

По словам ученых, на новой "тепловой карте" Марса видны прохладные регионы: полюса и северное полушарие. На снимке они представлены фиолетовым и красным цветом.

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Оранжевый и желтый представляют более теплые регионы. В левой половине есть большая желтая часть, где Солнце находится почти в зените. Оранжевое пятно внутри желтого - это бассейн Эллады, более темный из-за атмосферных эффектов.⁣⁣

Напомним, ранее телескоп Hubble сфотографировал один из редчайших объектов во Вселенной - необычный астрономический взрыв. Этот объект считается примером взрыва, вызванного разрушением массивной молодой звездной системы. Если это так, то это будет только второй известный пример во Вселенной.

Также ранее ученые впервые показали туманность Тарантула на снимке "Уэбба". Она является самой яркой областью звездообразования в ближайших к Млечному Пути галактиках.

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