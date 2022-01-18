По словам авторов проекта, обычные бинты малоэффективны в условиях невесомости.

Ученые из NASA тестируют новый биопринтер, который печатает медицинский пластырь с клетками кожи астронавтов, находящихся на МКС.

Об этом сказано на сайте космического агентства.

Устройство называется Bioprint FirstAid. Оно напоминает пистолет и работает с помощью биочернил, смешиваемых с живыми клетками человека. Как поясняют ученые, живые клетки нужны, дабы избежать отторжения тканями кожи пострадавшего.

В NASA говорят, что на выходе получается достаточно прочный материал, напоминающий гипс – напечатанная "ткань" застывает очень быстро, так что ею сразу можно покрыть как порезы, так и ожоги.

Обычные бинты не всегда могут быть в космосе. Например ,в случае нарушения поставок грузов на МКС есть риск, что медицинские принадлежности закончатся, а любая рана для астронавтов очень опасна из-за сильного кровотечения в условиях невесомости, – авторы проекта.

Космонавтам, которые сейчас находятся на корабле SpaceX, уже отправили первую партию биопринтеров. Пока они проводят тесты и выясняют, насколько такие бинты эффективны в космосе.

Напомним, что на прошлой неделе ракета Илона Маска вывела украинский спутник Сич-2-30 в космос. Он около 3 лет будет снимать поверхность Земли и мониторить ионосферу. Зачем это Украине и что еще нужно знать про наш главный космический проект 2022 года – в материале УНИАН.

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