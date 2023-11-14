Галактика ceers-2112 удивительно хорошо развита для своего возраста.

Международная группа исследователей благодаря анализу изображений, полученных с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) недавно обнаружила далекое образование, известное как ceers-2112.

Как говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature, первоначальный просмотр изображений не выявил ничего, кроме туманного пятна, пишет Science Alert. Но дальнейшее исследование с использованием диапазона длин волн, добавленного телескопом Hubble, показало древнюю систему такой, какая она была - сложная спиральная структура с перемычками, подобная Млечному Пути, но немного меньшего размера.

Галактики бывают самых разных форм, размеров и светимости, которые отражают историю их эволюции. Некоторые из них - большие и выпуклые, другие - маленькие и неправильной формы, а некоторые - гигантские и вытянутые.

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А есть такие, как наша, кружащиеся, со звездами и газом, сконцентрированными в расходящихся линиях, которые изгибаются, как космические ленты, тянущиеся от вращающегося гимнаста.

Хотя на форму галактики влияет множество факторов, от столкновений монолитов до скопления соседей, долгое время считалось, что сложные формы требуют времени. Как правило, считается, что спиральные галактики с перемычкой, такие как Млечный Путь, существовали не ранее, чем около 8 миллиардов лет назад.

Тем не менее, измерение растянутого света ceers-2112 позволяет предположить, что всего через 2 миллиарда лет после Большого взрыва он выглядел довольно необычно.

Хотя галактика все еще слишком тусклая, чтобы увидеть детали ее спиральных рукавов, обнаружения утолщенной перемычки в ее центре достаточно, чтобы убедить астрономов, что ceers-2112 удивительно хорошо развита для своего возраста.

"Почти все перемычки встречаются в спиральных галактиках. Перемычка в ceers-2112 предполагает, что галактики созрели и стали упорядоченными гораздо быстрее, чем мы думали раньше, а это означает, что некоторые аспекты наших теорий формирования и эволюции галактик нуждаются в пересмотре", - говорит Александр де ла Вега, астроном из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Галактики представляют собой более или менее огромные скопления пыли и газа, которые собираются вместе под действием гравитации. Часть этой гравитации обеспечивается самими обломками, причем значительная часть, как полагают, является результатом темной материи.

Там, где в каком-либо месте скопится достаточно материала, может начаться ядерный синтез, в результате чего мы получим звезды и их менее блестящие потомки - планеты. Между тем, сумма инерции, заключенная в кружащейся пыли и приближающихся солнцах, может заставить молодую галактику повернуться.

Сочетание сил - в форме углового момента, гравитационного притяжения и инерции падающих масс - может в конечном итоге сплющить галактическую каплю и придать ей форму диска. Поскольку некоторые звезды вытягиваются по менее круговым траекториям, чем другие, аберрации на орбитах могут постепенно увеличиваться, влияя на другие звездные путешествия и создавая отчетливые узоры, которые мы видим в виде перемычек.

В свою очередь, такие структуры, как перемычки или близлежащие галактики, могут оказывать свое влияние на распространение объектов в галактике, создавая обширную рябь, которая появляется в виде спиралей при вращении галактики.

Как предполагалось, формирование галактики должно потребовать устойчивых сил, действующих в течение длительного периода времени. Однако открытие ceers-2112 может означать переосмысление того, что необходимо, чтобы превратить туманную каплю в величественный водоворот.

"В прошлом, когда Вселенная была очень молодой, галактики были нестабильными и хаотичными. Считалось, что перемычки не могли образовываться или сохраняться долго в галактиках ранней Вселенной", - говорит де ла Вега.

Это открытие дополняет ряд недавних неожиданных открытий, касающихся условий ранней Вселенной, галактик, которые сияют слишком ярко, или ранних черных дыр, которые растут слишком быстро.

Поскольку JWST продолжает предоставлять потрясающие изображения космоса в их начальной стадии развития, мы, несомненно, узнаем не только о том, как появились такие галактики, как ceers-2112, но и о том, как наша собственная галактика стала выглядеть столь же потрясающе, как сегодня, отмечается в статье.

Другие космические открытия

Как сообщал УНИАН, ранее космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) сделал невероятный снимок рождения звезды. Ученые считают, что изображение протозвезды под названием HH12, расположенной примерно в 1300 световых годах от Земли, даст новые подсказки о том, как возникли звезды.

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