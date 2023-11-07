Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) сделал невероятный снимок рождения звезды. Как пишет BBC, протозвезда под названием HH12 расположена примерно в 1300 световых годах от Земли. Ученые воодушевлены тем, что это изображение даст новые подсказки о том, как возникли звезды.
По данным издания, ей около 50000 лет. На изображении, опубликованном NASA, видно не свечение самой протозвезды, скрытой внутри диска газа и пыли, а розовато-красные струи, которые она выпускает в противоположных направлениях.
"По мере того как шарик газа в центре сжимается, он вращается. Но если он будет вращаться слишком быстро, он разлетится на части, поэтому что-то должно избавиться от углового момента", - сказал BBC старший научный советник Европейского космического агентства, профессор Марк МакКогрин.
"Мы думаем, что это струи и оттоки. Мы думаем, что по мере того, как весь материал сжимается, магнитные поля стягиваются, а затем часть материала, поступающего через диск, захватывается магнитными полями и выбрасывается через полюса. Поэтому мы называем эти структуры биполярными", - добавил он.
Красный цвет на изображении обусловлен присутствием молекулярного водорода.
HH212 была впервые обнаружена в 1993 году недалеко от пояса Ориона, и последние три десятилетия астрономы делали снимки, чтобы выяснить, как медленно формируется звезда.
Профессор МакКогрин отметил, что впервые ученые получили "хорошее цветное изображение" протозвезды, добавив, что это невозможно с помощью наземных телескопов.
Телескоп Джеймса Уэбба - другие новости
Как сообщал УНИАН, ранее телескоп Джеймса Уэбба помог объяснить загадочное исчезновение звезды в 2009 году. Астрономы предполагали, что звезда в результате коллапса стала черной дырой, а не вызвала взрыв сверхновой. Однако теперь появилась другая гипотеза.
Также с помощью JWST исследователи обнаружили самую далекую активную сверхмассивную черную дыру на сегодняшний день. Отмечается, что галактика CEERS 1019 существовала примерно через 570 миллионов лет после Большого взрыва, и ее черная дыра менее массивна, чем любая другая, идентифицированная в ранней Вселенной.