Протозвезду HH212 впервые обнаружили в 1993 году вблизи Пояса Ориона, и астрономы в течение последних трех десятилетий делали снимки, чтобы выяснить, как медленно формируется звезда.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST) сделал невероятный снимок рождения звезды. Как пишет BBC, протозвезда под названием HH12 расположена примерно в 1300 световых годах от Земли. Ученые воодушевлены тем, что это изображение даст новые подсказки о том, как возникли звезды.

По данным издания, ей около 50000 лет. На изображении, опубликованном NASA, видно не свечение самой протозвезды, скрытой внутри диска газа и пыли, а розовато-красные струи, которые она выпускает в противоположных направлениях.

"По мере того как шарик газа в центре сжимается, он вращается. Но если он будет вращаться слишком быстро, он разлетится на части, поэтому что-то должно избавиться от углового момента", - сказал BBC старший научный советник Европейского космического агентства, профессор Марк МакКогрин.

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"Мы думаем, что это струи и оттоки. Мы думаем, что по мере того, как весь материал сжимается, магнитные поля стягиваются, а затем часть материала, поступающего через диск, захватывается магнитными полями и выбрасывается через полюса. Поэтому мы называем эти структуры биполярными", - добавил он.

Красный цвет на изображении обусловлен присутствием молекулярного водорода.

HH212 была впервые обнаружена в 1993 году недалеко от пояса Ориона, и последние три десятилетия астрономы делали снимки, чтобы выяснить, как медленно формируется звезда.

Профессор МакКогрин отметил, что впервые ученые получили "хорошее цветное изображение" протозвезды, добавив, что это невозможно с помощью наземных телескопов.

Телескоп Джеймса Уэбба - другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее телескоп Джеймса Уэбба помог объяснить загадочное исчезновение звезды в 2009 году. Астрономы предполагали, что звезда в результате коллапса стала черной дырой, а не вызвала взрыв сверхновой. Однако теперь появилась другая гипотеза.

Также с помощью JWST исследователи обнаружили самую далекую активную сверхмассивную черную дыру на сегодняшний день. Отмечается, что галактика CEERS 1019 существовала примерно через 570 миллионов лет после Большого взрыва, и ее черная дыра менее массивна, чем любая другая, идентифицированная в ранней Вселенной.

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