Скорпион-гигант вырастал до метра в длину и более и ловил добычу огромными колючими конечностями.

В поселке Сюшань на юге Китая палеонтологи обнаружили окаменелости древнейшего морского скорпиона (Terropterus xiushanensis). По оценкам исследователей, он жил на Земле около 435 миллионов лет назад.

Как сообщает Livescience, хищник длиной в один метр и более жил в море и ловил добычу гигантскими колючими конечностями.

"Можно провести аналогию с колючими педипальпами у ныне живущих жгутоногих пауков или фринов", – отметил исследователь из Нанкинского института геологии и палеонтологии Бо Ван.

В то время скорпионы были главными хищниками в своих подводных местах обитания. Они охотились на рыб и моллюсков.

Читайте такжеВ Полтавской области нашли стеклянные подвески, которым почти 2500 лет (фото)"Наши знания об этих странных животных ограничиваются только четырьмя видами, описанными 80 лет назад: Mixopterus kiaeri, Mixopterus multispinosus, Mixopterus simonsoni и Lanarkopterus dolichoschelus", – добавил ученый.

Ранее сообщалось, как китайские археологи обнаружили кусок позвоночника динозавра, который жил около 200 миллионов лет назад.

А на морском дне у небольшого испанского острова Портиксол нашли одну из крупнейших в Испании и Европе коллекций золотых монет времен Римской империи.

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Автор: Катерина Шварц