Мальчик копал в саду червей.

Шестилетний житель Британии Сиддак Сингх Джамат нашел в своем саду кусок коралла, которому сотни миллионов лет.

Читайте такжеВ Японии показали огромного телеуправляемого робота (видео)Об этом пишет BBC.

Мальчик копал в саду червей и наткнулся на камень непривычной формы.

"Я просто копал червей, искал керамику, кирпич и наткнулся на камень, напоминавший рог. Я подумал, что это может быть зуб, коготь или рог. Оказалось, что это кусок коралла, который называют роговым кораллом", - рассказал школьник.

По словам отца Сида Виша Сингха, отметки на находке свидетельствуют, что это, вероятнее всего, коралл группы Rugosa. Его возраст оценивается от 251 до 488 миллионов лет.

Об этом ему сообщили в группе в Facebook, занимающейся окаменелостями

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Автор: Людмила Жерновская