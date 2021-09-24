Найденные дайверами монеты относятся к позднеримскому периоду, в частности между концом IV и началом V века.

На морском дне у небольшого испанского острова Портиксол нашли одну из крупнейших в Испании и Европе коллекций золотых монет времен Римской империи, которые пролежали там около 1500 лет.

Об этом сообщается на сайте Университета Аликанте.

Находка состоит из 53 римских монет. После проведенного анализа учеными из научно-исследовательского института археологии и исторического наследия университета Аликанте (INAPH) выяснилось, что монеты принадлежат к позднеримскому периоду, в частности между концом IV и началом V века.

Несмотря на то, что монеты пролежали в море более тысячи лет, они до сих пор в идеальном состоянии, на них можно прочитать надписи. Монеты относятся к периодам правления таких римских императоров: Валентиниана I (3 монеты), Валентиниана II (7 монет), Феодосия I (15 монет), Аркадия (17 монет), Гонория (10 монет). Впрочем, одну монету идентифицировать все же не удалось.

Читайте такжеГигантские скульптуры в Саудовской Аравии оказались старше пирамид

Отмечается, что 8 монет случайно нашли два дайвера - Луис Лэнс и Сезар Гимено. Они сообщили об этом властям. Остальные монеты были найдены благодаря работе археологов из Университета Аликанте и специальной подводной бригады испанской гражданской гвардии (GEAS) в сотрудничестве с городским советом муниципалитета Хавея, к которому относится остров. Они совершили несколько погружений в этом районе, в результате чего были обнаружены золотые монеты.

По словам профессора кафедры древней истории и руководителя группы подводных археологов, которые работали на месте находки, Хайме Молины, это один из самых больших наборов римских золотых монет, найденных в Испании и Европе. По его словам, это является уникальной археологической и исторической находкой, поскольку она может предложить много новой информации для понимания последней фазы падения Западной Римской империи.

Историки указывают на вероятность того, что монеты могли быть намеренно спрятаны из-за ограблений, которые совершали в то время аланы в этом районе.

Сообщается, что монеты будут отреставрированы и выставлены в Археологическом и этнографическом музее Солера Бласко в Хавее.

Как сообщал УНИАН, ранее в Венгрии археологи обнаружили клад из семи тысяч серебряных и золотых монет, который предварительно датировали 1520 годом. Среди монет самой старой является монета II века - серебряный динарий Луция Вера, императора Римской империи (161-169 лет).

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий