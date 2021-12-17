Вид назвали в честь греческой богини, владычицы подземного мира Персефоны.

В Австралии обнаружили первый вид многоножки с более чем 1000 лапок.

У представителя нового вида Eumillipes persephone, названного в честь греческой богини, владычицы подземного мира Персефоны, ученые насчитали 1306 конечностей, пишет The Guardian.

Восемь особей нашли на глубине от 15 до 60 метров под землей в пещерах в штате Западная Австралия. Эта многоножка побила предыдущий рекорд, установленный видом Illacme plenipes из центральной Калифорнии, США, с 750 лапками.

Читайте такжеУченые нашли на Земле аномальное место: это важно для поисков жизни на МарсеУ нового вида длинное нитевидное тело, насчитывающее до 330 сегментов, с короткими конечностями и конусовидной головой. Как и другие животные, живущие в постоянной темноте, многоножка слепа и бесцветна.

Исследователи считают, что длинна и такое количество лапок могли понадобиться, чтобы эффективнее передвигаться под землей, в том числе в каменистых местах. Для сравнения, португальские многоножки - распространенный инвазивный вид в Австралии, обычно встречающийся в больших количествах после сильного дождя - имеют около 25 сегментов.

Всего в Австралии известно более 2000 видов многоножек. Исследование о новом виде уже опубликовано в рецензируемом научном журнале Scientific Reports.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые нашли окаменелости морского чудовища, жившего 435 миллионов лет назад. А также придумали, как задобрить домашних кошек.

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Автор: Катерина Комолова