Кошки серьезно угрожают сохранению биоразнообразия, но ученые выяснили несколько простых методов, которые помогут сдерживать охотничий инстинкт домашних животных.

Английские биологи обнаружили, что перевод домашних кошек на полностью мясной рацион и хотя бы десятиминутные ежедневные игры с ними значительно снижают количество жертв питомцев во время охоты.

Работа опубликована в британском научном журнале Current Biology, пишет N+1.

Ученые из Эксетерского университета решили понять, влияют ли смена питания или введение в кошачий распорядок дня игр на охотничьи привычки питомцев.

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В 12-ти недельном эксперименте участвовали 355 котов и кошек, а также 219 их хозяев. Все животные регулярно охотились и приносили добычу домой. Для части питомцев ученые меняли особенности содержания и наблюдали за результатом. Еще часть оставалась в привычных условиях в качестве контрольной группы.

Выяснилось, что питомцы, которых начали кормить мясным кормом без добавления зерновых, стали приносить домой на 36% меньше добычи. Также на 25% этот показатель сократился у котов, с которыми регулярно играли — 5-10 минут ежедневно.

В то же время кошки, которые получали сухой корм из кормушек-головоломок, стали приносить на 33% больше добычи. А смена обычных ошейников на неудобные или ошейники с колокольчиками не особо повлияла на результаты охоты — количество добычи сократилось менее чем на 20%.

Домашние кошки Felis catus серьезно угрожают сохранению биоразнообразия фауны. К примеру, на островных территориях кошки ответственны за 14% исчезнувших видов птиц, млекопитающих и рептилий во всем мире.

Масштабы охоты питомцев на птиц и грызунов на континентах тоже беспокоит экологов. Китайские зоологи подсчитали, что в Китае домашние коты убивают 5,5 млрд птиц ежегодно.

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Автор: УНИАН