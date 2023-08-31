Отмечается, что исследователи внимательно следят за астероидами на случай, если они отклонятся от курса.

Пролетающие мимо Земли каждый год гигантские астероиды могут представлять угрозу уровня катастрофы, которая может положить конец цивилизации, пишет The Mirror.

Отмечается, что в прошлом году было зафиксировано 122 близких сближения астероидов.

В статье утверждается, что ученые внимательно следят за астероидами на случай, если они отклонятся от курса.

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По словам ученых, в этом году произошло более 50 опасных ситуаций.

"Астероиды различаются по размеру и скорости, но даже самый маленький из них может оказаться разрушительным для нашей планеты. Чтобы измерить камни и оценить, насколько сильным будет любое воздействие, ученые используют Туринскую шкалу опасности ударов", - говорится в публикации.

Отмечается, что эксперты обеспокоены тем, что Земля не оборудована для защиты от потенциально смертоносных космических камней.

Ранее сообщалось, что возраст нашей Солнечной системы больше, чем считалось ранее. Это важно для понимания эволюции нашей планетарной системы, а именно - таких ее отдельных составляющих, как планеты.

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