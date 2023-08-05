За это "потерянное" время могло произойти очень многое.

Астрономы обнаружили, что возраст нашей Солнечной системы больше, чем считалось ранее. Это важно для понимания эволюции нашей планетарной системы, а именно - таких ее отдельных составляющих, как планеты.

Об этом говорится в новом исследовании метеоритов, пишет IFLScience.

После рождения Солнца из туманности из газа и пыли вокруг осталось очень много обломков. Именно они в конечном итоге слились в планеты, астероиды и кометы. В то же время метеориты являются обломками астероидов, которые попадают на планеты. Изучение их химического состава позволяет понять, когда они появились. Это также может указывать на то, когда появились "строительные блоки" нашей Солнечной системы.

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В результате нового исследования ученые обнаружили, что наша Солнечная система примерно на 1,1 млн лет старше, чем считалось ранее. То есть ей не 4,5673 млрд лет, а 4,5684 млрд лет плюс-минус 240 тысяч лет. Хотя это может показаться незначительным временным разрывом во Вселенной, за миллион лет эволюции может произойти очень многое.

Отмечается, что предварительная оценка основывалась на соотношениях изотопов свинца в богатых алюминием минералах. Однако соотношение алюминия было более спорным, что указывало на то, что состав первичной туманности был не везде одинаковым. Как объяснили ученые, это создавало проблемы, поскольку для того, чтобы туманность стала неоднородной, должны были произойти очень сильные вспышки на солнце или рядом должна была взорваться сверхновая.

Авторы нового исследования убеждены, что обнаруженные в химическом составе метеоритов противоречия могут зависеть от процессов нагрева, который испытали богатые алюминием минералы.

Другие новости из космоса

Как ранее сообщал УНИАН, ученые зафиксировали наиболее высокоэнергетические солнечные лучи, происхождение которых остается загадкой.

2 августа на Солнце зафиксировали вспышку, которая была направлена на Землю. Ожидается, что геомагнитная буря начнется 4-5 августа.

В далекой солнечной системе астрономы нашли доказательства возможных планет-близнецов на одной орбите. Для этого они использовали большой миллиметровый радиотелескоп.

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