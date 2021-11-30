Если Twitter получит сообщение от изображенных на фото или видео лиц о том, что они не давали разрешения на публикацию, то удалит ее.

Соцсеть Twitter ввела запрет на публикацию личных медиа, таких как фотографии и видео, на своей платформе без согласия владельца.

Об этом говорится в последнем обновлении политики Twitter относительно личной информации, которое уже появилось на сайте компании.

Теперь, если пользователь, изображенный на фото или видео, захочет, чтобы публикацию удалили, Twitter сделает это.

"Если мы получим сообщение от изображенных лиц или уполномоченного представителя о том, что они не дали согласия на публикацию своего личного изображения или видео, мы удалим его", - говорится в сообщении компании в ее блоге.

Отмечается, что эта политика не применяется к средствам массовой информации, в которых фигурируют общественные деятели или отдельные лица, когда средства массовой информации и сопроводительный текст твита представляют общественный интерес.

Читайте такжеВ новых iPhone 13 нашли дефект: пользователи жалуются на "зеленые" дисплеиПолитика конфиденциальности компании уже запрещает публиковать чужую личную информацию, такую как номера телефонов, адреса, документы, удостоверяющие личность.

Ранее УНИАН уже сообщал, что глава Twitter Джек Дорси объявил о своем уходе с должности. "Я решил покинуть Twitter, потому что считаю, что компания готова уйти от своих основателей", - заявил Дорси.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Гирнык