По словам ученых, такого раньше они не исследовали.

За пределами Солнечной системы существует причудливый мир с очень сильными ветрами. Речь идет о газовом гиганте WASP-127b, который находится на расстоянии более 500 световых лет от Земли. Этот гигант больше Юпитера, однако менее массивный, из-за чего он имеет "рыхлый" вид, пишет Interesting Engineering.

Однако теперь ученые сделали невероятное открытие "сверхзвуковых ветров", которые пронизывают экватор WASP-127b. Такие ветры могут достигать скорости 33 тысяч километров в час, что в шесть раз быстрее, чем вращается сама планета.

"Это то, чего мы раньше не видели. Часть атмосферы этой планеты движется к нам с большой скоростью, тогда как другая часть удаляется от нас с той же скоростью. Этот сигнал показывает нам, что вокруг экватора планеты существует очень быстрый, сверхзвуковой, реактивный ветер", - отмечает ведущий автор исследования, ученый из Геттингенского университета Лиза Нортманн.

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Скорость ветра на этой планете является невероятно высокой, ведь достигает почти 9 км/с. Эти ветры стали самыми быстрыми, которые когда-либо были зафиксированы в планетарном струйном потоке.

Если сравнивать, то самый быстрый ветер, который когда-либо наблюдали в нашей Солнечной системе, был на Нептуне и составлял 2 тысячи км/ч.

"Исследовательская группа неожиданно обнаружила "двойной пик" в скорости движения атмосферного материала на этой экзопланете. Это указывало на то, что части атмосферы быстро движутся как по направлению к нашей точке наблюдения на Земле, так и от нее. Они пришли к выводу, что эти быстрые движения вызваны мощными реактивными ветрами, циркулирующими вокруг экватора планеты", - объяснили в материале.

Кроме того, на погодной карте планеты было обнаружено несколько интересных температурных колебаний. В частности полюса оказались прохладнее, чем другие регионы планеты. Также была едва заметна разница температур между утренней и вечерней сторонами этой планеты.

"Это свидетельствует о том, что планета имеет сложные погодные условия, как и Земля и другие планеты нашей системы", - написал в пресс-релизе Фэй Янь, соавтор исследования и профессор Китайского университета науки и технологий.

Другие исследования о космосе

Как писал УНИАН, на Солнце произошел выброс корональной массы. Отмечается, что корональный выброс массы, вызванный этой солнечной вспышкой, нанесет скользящий удар с конца 24 января по 25 января.

Также стало известно, что ученые создали топливо, которое способно запускать ракеты на Марс за более чем месяц времени. В NASA ранее оценивали, что космические аппараты, которые используют уже имеющиеся химические ракетные двигатели, смогут достичь Марса минимум за 6-7 месяцев, поэтому чтобы двигаться быстрее, нужен новый метод движения.

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