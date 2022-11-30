Объект находится на расстоянии около 160 тысяч световых лет

Космический телескоп Hubble сделал невероятное фото того, что осталось от сверхновой звезды DEM L 190. Она расположена на расстоянии около 160 тысяч световых лет от Земли.

Европейское космическое агентство опубликовало снимок звезды, которая погибла, а ее свет достиг Земли тысячи лет назад.

"Тоненькие листы и спутанные нити являются обломками от катастрофической смерти массивной звезды, которая когда-то была в Большом Магеллановом Облаке, небольшой галактике-спутнике Млечного Пути", – отметили ученые.

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Стоит отметить, что объект находится в созвездии Золотая Рыба и является самым ярким остатком сверхновой в карликовой галактике – Большое Магелланово Облако.

Телескоп Хаббл - что известно

Телескоп Hubble выведен на орбиту еще в 1990 году экипажем корабля Discovery. С тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, которые позволили расширить представление о Вселенной.

Телескоп "налюдал" за 38 тысячами космических объектов. На основании его данных подготовлено около 13 тысяч научных работ, что делает аппарат "одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Ученым с помощью Hubble удалось проследить за вспышкой сверхновой. Они изучили три случайно сделанных снимка, которые показывают, как около 11,5 млрд лет назад умирала звезда.

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